Adıyaman Eğriçay Köprüsü'nde yenileme çalışmaları başladı. Trafiğin tek şeritten sağlandığı bölgede, Adıyaman Valiliği geçtiğimiz günlerde yoğunluk yaşanmaması için sürücülere alternatif güzergâhları kullanma çağrısında bulunmuştu.

Valilik tarafından vatandaşların ulaşımda aksama yaşamamaları için alternatif güzergâhların kullanılmasının önemine dikkat çekilen açıklamada, 'Çalışmalar süresince Eğriçay Köprüsü'nde zaman zaman yaşanabilecek trafik aksamalarına karşı vatandaşlarımızın ulaşımda herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için yoğun saatlerde alternatif güzergâhları tercih etmeleri büyük önem arz etmektedir' ifadelerine yer verilmişti.

Şehir içi ve transit geçişlerde, sürücüler için alternatif güzergâhlar şu şekilde belirlendi:

Transit geçiş yapacak araçlar için Hısnı Mansur Caddesi, Üçüncü Çevre Yolu, Karapınar Caddesi ve Mersin Caddesi.

Altınşehir Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlar için Eski Besni Caddesi, Turgut Özal Caddesi ve Bozbey Caddesi.

Kaynak : PERRE