Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Talimatıyla Harekete Geçildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahta’da düzenlenen miting sırasında, ilçeye sabit araç muayene istasyonu kurulacağı sözünü vermişti. Erdoğan, mitingde yaptığı konuşmada, “Bir pankart çok dikkatimi çekti. O da araç istasyonu talebi. İçişleri Bakanıma da söyledim, Ulaştırma Bakanım da yanımda. Ona da talimatımı vereceğim. İnşallah bu istasyon sorununu çözeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözlerin ardından Kahta Belediyesi ve ilgili kurumlar, istasyonun kurulması için çalışmalara başladı.

“İlçemiz İçin Önemli Bir Sorun Çözülüyor”

Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, araç muayene istasyonunun ilçeye kazandırılmasının büyük bir ihtiyaç olduğunu belirterek şu açıklamalarda bulundu:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, seçim öncesi Kahta’da sabit taşıt muayene istasyonunun kurulması için söz vermişti. Bu istasyonun olmaması, ilçemizdeki araç sahipleri için hem zaman hem de maddi kayıplara yol açıyordu. Özellikle traktör, kamyon ve hususi araçların yoğun olduğu ilçemizde, araç sahipleri Adıyaman merkez ve çevre ilçelere gitmek zorunda kalıyordu. Bu durum aynı zamanda sanayi esnafımız için de ekonomik kayıplar yaratıyordu. İlçemize kurulacak sabit araç muayene istasyonu, hem araç sahiplerine hem de esnafımıza büyük katkı sağlayacak. Çalışmalarımıza başladık, ilçemize hayırlı olsun.”

Proje İçin İlgili Kurumlarla Görüşmeler Yapıldı

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç başkanlığında düzenlenen toplantıda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü Murat Baştor, Araç Muayene ve Denetim Daire Başkanı Cemalettin Doğmuş ve TÜVTÜRK yöneticileri de yer aldı. Toplantıya AK Parti Kahta İlçe Başkanı Gaffar Çelebi de katıldı. Görüşmede, Kahta’da araç muayene istasyonu kurulabilecek yerler değerlendirildi ve projenin hızla hayata geçirilmesi için fikir alışverişinde bulunuldu.

Başkan Hallaç’tan Teşekkür

Başkan Hallaç, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şahsım ve Kahta halkı adına teşekkür ediyorum. İlçemize kazandırılacak sabit araç muayene istasyonu, hem araç sahipleri hem de sanayi esnafı için büyük bir kazanım olacak. Bu projenin hayata geçirilmesi için emeği geçen herkese teşekkür ederim.”

Kahta’ya sabit araç muayene istasyonu kurulması için çalışmaların hızla devam ettiği ve projenin kısa sürede hayata geçirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Kaynak : PHA