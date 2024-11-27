Sağlık meslek örgütleri tarafından yapılan açıklamada, birinci basamak sağlık hizmetlerindeki sorunlara dikkat çekilerek, “Eziyet yönetmeliği” olarak nitelendirilen düzenlemelere karşı sessiz kalınmayacağı vurgulandı.

"Defalarca Dile Getirdik, Görmezden Gelindik"

Sağlık meslek örgütleri tarafından yapılan açıklamada, taleplerin defalarca dile getirilmesine ve daha önceki iş bırakma eylemlerine rağmen çözüm odaklı bir yaklaşımın sergilenmediği ifade edilerek, "Sağlık otoriteleri, sorunlarımızı görmezden gelmektedir. Bu nedenle sessiz kalmayarak 5 gün boyunca iş bırakıyoruz," denildi.

"Talepler: Daha Güvenli ve Adil Bir Sağlık Sistemi"

Açıklamada, sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunlara ve sağlık hizmetlerinin ticarileşmesine vurgu yapılarak şu talepler sıralandı:

Sağlıkta Şiddeti Önleyici Yasalar: Caydırıcı yaptırımları olan etkin bir sağlıkta şiddet yasasının bir an önce hayata geçirilmesi gerektiği belirtildi.

Özlük Haklarının İyileştirilmesi: Sağlık çalışanlarının hak ettiği tek kalem maaş uygulamasına geçilmesi ve emekliliğe yansıyacak düzenlemeler yapılması talep edildi.

Vergi Adaleti: Sağlık çalışanlarının gelir vergisi oranlarının %15'e sabitlenmesi istendi.

Koruyucu Sağlık Hizmetlerinin Öncelenmesi: Sağlık hizmetlerinin ticarileştirilmesine karşı, halkın sağlığa erişimini kolaylaştıran kamu politikalarının uygulanması gerektiği vurgulandı.

Evrensel Hukuka Uygun Mevzuat: Sağlık çalışanlarının onurunu koruyacak, evrensel hukuka uygun düzenlemelerin yapılması gerektiği ifade edildi.

Aile Sağlığı Merkezlerinin Kamu Gücüyle İnşa Edilmesi: Halkın sağlığa erişiminin kolaylaştırılması ve çalışanlar için güvenceli bir ortam sağlanması gerektiği belirtildi.

"Katsayı ve Performans Sistemi Kalkmalı"

Açıklamada, performans ve teşvik odaklı sistemlerin sağlık hizmetlerini ticarileştirdiği ve çalışanların emeğini yok saydığı ifade edildi. Sağlık çalışanları, bu sistemlerin hekim-hasta ilişkisini zedelediğini, şiddeti artırdığını ve mesleki bağımsızlığı yok ettiğini belirterek, “Sağlık hizmeti puanlara ve katsayılara indirgenemez. Her birey eşit sağlık hakkına sahiptir,” dedi.

“Toplumun Nitelikli Sağlık Hizmetine Ulaşımı İçin Dayanışma”

İş bırakma kararının yalnızca sağlık çalışanlarının haklarını savunma mücadelesi olmadığını belirten sağlık meslek örgütleri, toplumun nitelikli ve erişilebilir sağlık hizmetine ulaşabilmesi için bu eylemin bir dayanışma çağrısı olduğunu vurguladı. Açıklamada, mücadeleden vazgeçilmeyeceği ifade edilerek, “Bu grev, toplum sağlığı için bir dayanışma mücadelesidir,” denildi.

Adıyaman Tabip Odası, Adıyaman Aile Hekimleri Derneği, SES, HEKİMSEN, HEKİMBİRLİĞİ ve HEP-SEN'in ortak eyleminin, sağlık politikalarındaki sorunlara dikkat çekmesi ve çözüm yolları sunması bekleniyor.

Kaynak : PHA