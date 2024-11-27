Tekin, "Sayın İmamoğlu’nun Türkçe okuduğunu anlama yetisi olsaydı iyi bir üniversite kazanırdı. Türkçe okuduğunu anlama konusunda özürlü bir arkadaş. İyi bir Türkçe kursu almasını tavsiye ederim," dedi.

"Hukuk Devleti Prensiplerine Göre Hareket Ediyoruz"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tekin, Ekrem İmamoğlu’nun açıklamalarına atıfta bulunarak, "Birlikte hareket ettiği terör gruplarının dilinden esinlenmiş olacak ki hukuk devletinin kurallarına meydan okuyor. Biz hukuk devleti prensiplerine göre yaşıyoruz ve gerekeni yapıyoruz," ifadelerini kullandı.

Özgür Özel’e: "Şuursuzluk Nedir, Parti Tarihinden Habersiz Olmaktır"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in laiklik tartışmaları üzerinden yaptığı eleştirileri de değerlendiren Tekin, "Şuursuz kavramını kendisine iade ediyorum. Partisinin tarihinden haberi yok. Eğer haberi olsaydı laiklik tartışmasını benim başlatmadığımı, bu tartışmayı Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerinin Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki açıklamalarının başlattığını bilirdi. Özgür Özel, genel başkanlık mücadelesinde içine düştüğü zor durumun farkında değil," dedi.

Tekin, Özel’e tavsiyelerde bulunarak, "Partisindeki eleştirileri sakin bir kafayla değerlendirmesini ve kendi pozisyonunu gözden geçirmesini öneriyorum," ifadelerini kullandı.

"Kreşlerle İlgili Yazımız Net"

Belediyelere gönderilen kreş yazısına yönelik eleştirilere de yanıt veren Tekin, "Belediyelerin kreş açma hakkı var. Ancak kreş ismi altında anaokulu ve anasınıfı açmalarına yetkileri yok. Bu konuda Anayasa Mahkemesi’nin verdiği karar uygulanıyor. Yazımızın içeriği bu kadar net," dedi.

Milli Eğitim Bakanı, "Belediyeler anaokulu ve anasınıfı açma yetkisine sahip değil. Milli Eğitim Bakanlığı’nın onayı olmadan bu tür yerlerde verilen eğitimi denetleyemiyoruz. Dolayısıyla burada ne tür bir eğitim verildiğini de bilemiyoruz," ifadeleriyle tartışmalara açıklık getirdi.

"Eşcinsellik Eğitimleriyle İlgili Açıklama Yapmadık"

LGBTİ eğitimleriyle ilgili sorulara da yanıt veren Tekin, "Bakanlık bu konuda herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak anaokulu ve anasınıfı faaliyetleri denetimimize tabi olmadığında ne tür bir eğitim verildiğini bilmiyoruz," dedi.

"CHP ve DEM’li Belediyeler Anaokulu Açma Yetkisine Sahip Değil"

Tekin, "DEM ve Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin anaokulu açma yetkisi yok. Bu faaliyetler yürütülüyorsa, biz onları denetlemiyoruz ve ne tür bir eğitim verildiğini bilmiyoruz," diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak : PHA