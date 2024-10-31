Kahta’nın kalkınmasını hedefleyen çalıştay, vatandaşlardan yerel yöneticilere, sivil toplum kuruluşlarından çeşitli uzmanlara kadar çok sayıda katılımcıyı bir araya getirdi.

İlçenin geleceğine dair önemli görüşlerin paylaşıldığı çalıştayda, katılımcılar Kahta’nın sürdürülebilir bir şehir vizyonuna ulaşması için önerilerde bulundu. Toplanan fikirlerin ilçenin uzun vadeli planlamalarında rehber olacağını belirten Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, "Kahta’nın sorunlarını ve vatandaşlarımızın beklentilerini bir araya getirerek ilçemizi hep birlikte şekillendireceğiz. Bu süreç, Kahta’yı marka bir şehir yapmak için en önemli aşamalardan biri” dedi.

Kahta’nın Geleceği İçin Çalıştaydan Çıkan Sonuçlar

Çalıştay sürecinde elde edilen veriler, Kasım ayının sonunda düzenlenmesi planlanan geniş kapsamlı bir konferansta ele alınacak. Belediye Başkanı Hallaç, ilçenin sorunlarını kapsamlı çözüm önerileriyle masaya yatıracaklarını vurgulayarak, şunları ifade etti:

“Kahta, uzun süredir yalnız bırakılmış bir şehir. Bu sorunları birlikte çözmek için buradayız. Çeşitli masalar kurarak Kahta’nın kalkınması için neler yapabileceğimizi tek tek ele alacağız. Çalıştayın bir hazırlık aşaması olduğu bu süreç sonunda düzenleyeceğimiz konferansta Kahta’nın geleceği için somut projeler sunacağız.”

Kaynak : PHA