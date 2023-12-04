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Eğitime ve gençlere verdiği önem ile 7’den 70’e her kesimin takdirin toplayan Kahta Belediyesi, Şeyhbaba ilkokulunda eğitim gören öğrencilere sinema gösteriminde bulundu.

Kahta Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında çocukların moral ve motivasyonunu arttırmak adına düzenlenen proje kapsamında öğrencilere sinema etkinliği düzenlendi.

Öğrencilere yönelik eğitici ve öğretici sinema filmleri ile etkinlik düzenlediğini belirten Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı,"İlçemize geçtiğimiz günlerde kazandırdığımız Kahta Belediyesi Kültür Merkezi ve Sosyal Tesis İçerisinde Bulunan Konferans salonunda gerçekleştirdiğimiz sinema etkinliğine bugün Şeyhbaba ilköğretim okulunda eğitim gören yavrularımızı ağırladık. Başlattığımız bu proje kapsamında hazırladığımız program çerçevesinde her gün farklı bir ilköğretim okulundaki yavrularımızı ağırlayacağız." dedi.

Kahta Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleştirilen sinema etkinliğine Şeyhbaba İlkokulunda eğitim gören 200’e yakın öğrenci katılım sağladı.

Kahta Belediye servis araçlarıyla ücretsiz sinema etkinliğine katılan öğrenciler büyük keyif alarak, Kahta Belediyesine bu tür etkinlikleri düzenledikleri için teşekkür ettiler.



Kaynak : PHA