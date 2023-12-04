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Alınan bilgiye göre olay, Yeşilyurt Mahallesi meydana geldi.

İddiaya göre, Muhammed Efe Şahin'e ait olan bisikleti binanın bahçesine bırakarak eve geçti. Bir süre sonra evden çıkan Şahin, bisikleti göremeyince durumu güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Güvenlik kamerasında kapıyı açan maskeli hırsızlık şüphelisi bisikleti alarak kayıplara karıştığı an saniye saniye görüntülendi. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen Şahin daha sonra polis ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.



Kaynak : PHA