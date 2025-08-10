Sorunlar doğrudan iletildi, anında yanıt verildi

Etkinlik süresince vatandaşlar, belediye ve kamu kurumlarının yöneticilerine günlük yaşamda karşılaştıkları sorunları, beklentilerini ve çözüm önerilerini doğrudan aktardı. Yöneticiler, iletilen konulara anında cevap vererek hem bilgilendirme yaptı hem de çözüm odaklı bir yaklaşım sergiledi. Katılımcılar, bu tür buluşmaların açık, şeffaf ve katılımcı belediyecilik açısından önemli olduğunu ifade etti.



Geniş protokol katılımı

Toplantıya Adıyaman İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şükrü Alperen Göktaş, İnlice Belediye Başkanı Abuzer Yakan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Faysal Ergezen, Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Akel, Milli Eğitim İlçe Müdürü Lütfi Başlı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, AK Parti İlçe Teşkilat Başkan Yardımcısı Mustafa Güzel, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Medine Maçin Teke, teşkilat mensupları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Milletvekili Şan: “Sorunları ilk ağızdan dinlemek önemli”

Milletvekili İshak Şan, Kâhta’da planlanan sağlık yatırımları ve ilçeye kazandırılacak diğer projeler hakkında bilgi verdi. Vatandaşların sorularını tek tek yanıtlayan Şan, bu buluşmaların sorunların çözümü açısından büyük önem taşıdığını belirterek, “İlçemizin ihtiyaçlarını yerinde görmek, vatandaşlarımızı dinlemek ve çözüm yollarını birlikte değerlendirmek bizim için çok kıymetli” dedi.



Başkan Hallaç: “Hizmet, kurumların ortak emeğiyle ortaya çıkar”

Kâhta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, yaz döneminde çocuklara yönelik düzenlenen spor ve kültürel kurslardan söz ederek, ilçede hayata geçirilen hizmetlerin tüm kurumların katkılarıyla ortaya çıktığını vurguladı. Hallaç, “Kâhta için yapılan her hizmette emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Halkımızla doğrudan temas kurmak, sorunlarını yerinde dinlemek ve samimi bir ortamda buluşmak çözüm üretme sürecine büyük katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı.



Birlik ve beraberlik mesajı

Katılımcı vatandaşlar, milletvekili ve belediye başkanının aynı programda yer almasını birlik ve beraberliğin güçlü bir göstergesi olarak değerlendirdi. “Kâhta için el ele verip çalışmak, ilçemizin geleceği açısından büyük bir kazançtır” görüşü öne çıktı.



Yoğun ilgiyle tamamlanan halk buluşması, yöneticiler ile vatandaşlar arasındaki iletişimi güçlendirirken, Kâhta Belediyesi bu tür programların önümüzdeki dönemde de devam edeceğini duyurdu.

Kaynak : PHA