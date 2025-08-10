Başkan Tutdere kursiyerlerle buluştu

Siteler Mahallesi’ndeki ADIMEK’te devam eden temel sekreterlik hizmetleri (klavye eğitimi) kursunu ziyaret eden Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, kursiyerlerle bir araya geldi. 18 kursiyerin birebir eğitim aldığı dersleri yerinde inceleyen Başkan Tutdere, gençlere sınav süreciyle ilgili tavsiyelerde bulundu.



“Hazırlık, başarının yarısıdır”

Başkan Tutdere, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:



“Birçok insan eğitim almadan bu sınavı kazanıyor. Heyecan yapmazsanız sınavı kazanırsınız, yazmaktan daha kolay ne var. İyi dinlerseniz gerisi kolay, parmaklar kendi gider zaten. Bir de emek vermişsiniz. İnsan emek verirse, hani derler ya ‘kazanmanın yarısı hazırlanmaktır’. Hazırlandıktan sonra göreceksiniz, gidip o sınava girdiğinizde kazanacaksınız.

O süreçten sonra da irtibatta kalalım. Benim yapacağım bir şey olursa bana ulaşın. Sınavı geçemeyenlerin listelerini alırız, kursumuzda çalışan ve bizimle mesai yapan arkadaşlarımızla yanınızda oluruz. Başarılar, yanınızdayız.”



10 parmak klavye eğitimiyle hız ve doğruluk gelişiyor

ADIMEK yetkilileri, kursun zabıt ve icra katipliği sınavı için önemli bir adım olduğunu belirterek, 10 parmak klavye kullanımının hem hız hem de yazım doğruluğunu artırdığını, bunun da sınav başarısına doğrudan katkı sağladığını ifade etti.

Kaynak : PHA