Aileler çocuklarıyla birlikte katıldı

Etkinliğe katılan aileler, çocuklarıyla birlikte keyifli bir akşam geçirdi. Büyük ekran ve açık hava atmosferinde izlenen animasyon filmi, özellikle çocuklardan tam not aldı. Aileler, hem çocuklarının eğlenmesini hem de birlikte kaliteli vakit geçirmeyi sağlayan bu tür etkinliklerin artmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.



Çocukların mutluluğu gözlerinden okundu

Bunaltıcı yaz sıcaklarında serin bir akşamda düzenlenen sinema gösteriminde, çocukların mutlulukları yüzlerinden okundu. Film sırasında Adıyaman Belediyesi tarafından ikram edilen patlamış mısır ve meyve suyu, etkinliğe ayrı bir tat kattı.



Belediye’den kültürel etkinlik vurgusu

Adıyaman Belediyesi yetkilileri, “Adıyaman Açık Hava Sinema Günleri” ile hem çocuklara hem de ailelere keyifli bir kültürel etkinlik sunmayı hedeflediklerini belirterek, bu tür organizasyonların şehirdeki sosyal yaşamı canlandırdığını vurguladı.

Kaynak : PHA