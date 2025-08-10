Bakan Tunç, Bartın ve Karabük’te gazetecilerle bir araya geldiği programlarda, “Terörsüz Türkiye” olarak adlandırılan sürecin önemine, Meclis’te yürütülen komisyon çalışmalarına ve kamuoyunda gündem oluşturan iddialara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



‘Terörsüz Türkiye’ vurgusu: “Hassas bir döneme girdik”

Bakan Tunç, Türkiye’nin uzun yıllardır terörle mücadelede elde ettiği kazanımların korunması için kararlı bir şekilde çalışıldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:



“Bundan sonra silahların bir daha ortaya çıkmaması, terörün bir daha hortlamaması ile ilgili hassas bir sürece girdik. Burada tüm çevrelere, herkese önemli görevler düşüyor. Bu görevleri hassasiyetle, milletimizin huzurlu geleceği için yapmamız gerekiyor. Süreci sabote etmeye yönelik girişimler olabilir. Bu girişimlere karşı uyanık olarak, milletçe Terörsüz Türkiye noktasında, önemli, hassas süreci yaşayacağız.”



Tunç, bu sürecin yalnızca güvenlik güçlerinin değil, tüm kamu kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve toplumun her kesiminin desteğiyle yürütülmesi gerektiğini ifade etti.



“Komisyon çalışmaları hayati önemde”

TBMM’de Meclis Başkanı başkanlığında yürütülen komisyon çalışmalarının sürecin başarısı açısından kritik olduğuna dikkat çeken Bakan Tunç, şunları söyledi:



“TBMM'de kurulan ve sayın Meclis Başkanımızın başkanlığında yürütülen bu çalışmalar önemli ve değerli. O çalışmalar ışığında yürütme de çalışmalarını sürdürecektir. İnşallah, Terörsüz Türkiye'ye adım attığımız, Türkiye Yüzyılı'nın başında, çocuklarımıza ve geleceğimize huzurlu bir Türkiye'yi emanet edeceğimiz bir dönemi yaşarız. Terörün bizlere kaybettirdiği, maddi ve manevi kayıpları inşallah hızlı bir şekilde telafi edeceğimiz bir sürece gireriz.”



Öcalan iddialarına sert yanıt: “Pazarlık söz konusu değil”

Son günlerde kamuoyunda tartışılan “Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılacağı” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Bakan Tunç, sürecin bir pazarlık masasında yürümediğini vurguladı:



“Cumhurbaşkanımız şehit ailelerine mektup yazdı. Mektubu okursanız, bizim şehit ailelerimizi üzecek, rencide edecek bir adım atmayacağımız anlaşılır. Şehit aileleri bunu çok iyi biliyor. Onlar Terörsüz Türkiye’yi de destekliyor. ‘Başka analar ağlamasın’ diyorlar. Dolayısıyla milletimizi rahatsız edecek, rencide edecek, onları üzecek bir adım atmadık, bundan sonra da atmayız.

Burada pazarlık süreci söz konusu değil. Terör örgütünün silahları yakması ve feshi var. Bu fesihten sonra adımlar neler olabilir, bu adımlar da milletimizi rahatsız etmeyecek şekilde olacaktır. Şehit ailelerimizi rencide edecek hiçbir adım atmayız.”



Bakan Tunç, sürecin temel amacının Türkiye’nin terör gündemini tamamen geride bırakması olduğunu ve bu hedef doğrultusunda kararlı adımlar atılacağını sözlerine ekledi.

Kaynak : PHA