Bakanlık verilerine göre, bugüne kadar yerel düzeyde 1.098, ulusal düzeyde ise 39 firmayla indirim anlaşması yapıldı. Son güncelleme ile 19 ulusal firma daha projeye dahil oldu.



İndirim kampanyasına katılan firmalar

Aile ve Gençlik Fonu’ndan yararlanan genç çiftlere özel indirimler sunacak 19 ulusal firma şöyle:

Alfemo, Armis Yatak, Bambi, Divanev, Dizayno Home, Doqu Home, DS Damat, Enza, Gümüşsuyu, Gündoğdu Mobilya, Hatemoğlu, Kilim, Ndesign, Puffy, Saray Halı, Storish, Trendyol, Weltew, Yataş Bedding.



150 bin TL faizsiz kredi ve eğitim desteği

Projeden yararlanan genç çiftlere, 2 yılı geri ödemesiz, 48 ay vadeli, 150 bin TL tutarında faizsiz kredi desteği veriliyor. Bunun yanı sıra, bilinçli ve sağlıklı bir aile yapısı oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla evlilik öncesi ve sonrası eğitim hizmetleri de sunuluyor. Bu eğitimler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ile Sosyal Hizmet Merkezlerinde görevli uzmanlar tarafından veriliyor.



İndirimlerden yararlanmak için yapılması gerekenler

İndirim kampanyasından faydalanmak isteyen çiftler, kendilerine özel tanımlanan indirim kodunu e-Devlet üzerinden oluşturabiliyor. İndirim kodunun oluşturulması ve kampanyalar hakkında detaylı bilgilere Aile ve Gençlik Fonu resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.



Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi nedir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen proje, 15 Nisan 2024’te yürürlüğe giren Aile ve Gençlik Fonu kapsamında hayata geçirildi. Projenin amacı; evlenmeyi planlayan gençlere faizsiz kredi desteği sağlamak, evlilik öncesi ve sonrası eğitimlerle bilinçli aile yapısını güçlendirmek ve evlilik hazırlıklarında maddi yükü azaltmak.

Proje kapsamında başvuran genç çiftlere 150 bin TL faizsiz kredi imkanı tanınıyor. Kredinin geri ödemesi 2 yıl sonra başlıyor ve 48 ay vade ile taksitlendiriliyor. Ayrıca, çiftlerin ev eşyası, mobilya, beyaz eşya gibi ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için indirim kampanyaları da düzenleniyor.

