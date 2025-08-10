Adıyaman Karadağ Ormanı’nda gerçekleştirilen etkinliğe AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan’ın yanı sıra parti teşkilatının çevre ve şehircilik birimlerinden çok sayıda üye katıldı.



‘Hem sağlığımıza hem doğamıza nefes oldu’

Etkinlik sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan İl Başkanı Kablan, katılımcılara teşekkür ederek şunları söyledi:



“Dünya Temiz Nefes Günü kapsamında gerçekleştirdiğimiz doğa yürüyüşünde bizleri yalnız bırakmayan, birlik ve beraberliğimize güç katan tüm gönül dostlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Attığımız her adım, hem sağlığımıza hem de doğamıza nefes oldu. Güzel enerjiniz ve samimiyetinizle bu anlamlı günü daha da özel kıldınız.”



Etkinlik boyunca katılımcılar Karadağ Ormanı’nın doğal güzellikleri eşliğinde yürüyüş yaparken, çevre temizliğine de katkıda bulundu.



Dünya Temiz Nefes Günü nedir?

Dünya Temiz Nefes Günü, temiz hava hakkına dikkat çekmek, hava kirliliğinin insan sağlığı ve ekosistem üzerindeki olumsuz etkilerine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanan özel bir gündür. Bu günde doğa yürüyüşleri, çevre temizliği kampanyaları ve hava kirliliğine karşı bilinçlendirme çalışmaları yapılır.

Kaynak : PHA