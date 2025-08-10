‘Okyanusta tek başına yüzmeye mahkum edildiler’

Teşvik sisteminin sona ermesiyle birlikte piyasa koşullarında ayakta kalmakta zorlanan santrallere dikkat çeken Kındap, şu ifadeleri kullandı:



“Adeta okyanusta tek başlarına yüzmeye mahkum edilen ve birer milli servet niteliği taşıyan santrallerimizin varlıklarını sürdürmeleri giderek imkânsız hâle geliyor. Yatırımcılar, teşvik dışına çıktıktan sonra hedefledikleri gelirlere ulaşmakta ciddi kaynak sıkıntısı yaşıyor.”



PTF fiyatları sert düştü

Piyasa takas fiyatlarındaki (PTF) gerilemenin santrallerin gelirlerini olumsuz etkilediğini belirten Kındap, 2022 yılında 1 megavat saatin (MWs) 189 dolar olan fiyatının, 2025 itibarıyla 66 dolara kadar düştüğünü açıkladı. Türkiye’nin mevcut jeotermal kurulu gücünün 1.735 MW olduğunu hatırlatan Kındap, yatırım ortamının teşvik edilmesi hâlinde bu kapasitenin birkaç yıl içinde 5 bin MW’ın üzerine çıkabileceğini vurguladı.



YEKDEM desteği kademeli olarak sona eriyor

JED Başkanı, 2024 yılında 163 MW, 2025 yılında ise 115 MW kurulu gücün YEKDEM dışına çıktığını belirterek, 2016-2025 döneminde toplam 620 MW’lık kapasitenin destek mekanizması dışında kaldığını ifade etti. Bu miktarın Türkiye’deki toplam jeotermal kurulu gücün yüzde 36’sına karşılık geldiğini kaydeden Kındap, taban fiyat uygulaması olmadan bu santrallerin üretimlerini sürdüremeyeceğini söyledi.

Kaynak : PHA