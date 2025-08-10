Fiyat karşılaştırma ve barkod okuma imkanı

Tüketicilerin, konumlarına en yakın marketlerdeki ürün fiyatlarını görebileceği uygulama, aynı zamanda barkod okuma özelliği ile ürünlerin fiyat bilgisine anında erişim sağlıyor. Uygulama, farklı marketler arasındaki fiyat farkını ortaya koyarak vatandaşların bütçelerine uygun alışveriş yapabilmelerine yardımcı olmayı hedefliyor.



Bakan Kacır’dan açıklama

Bakan Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları kaydetti:



“Tüketicilerimizin farklı marketlerdeki fiyatları karşılaştırarak en uygun fiyatlı ürünleri bulmalarını sağlayan ‘Market Fiyatı’ uygulamamız artık Google Play ve App Store’da. Yeni mobil uygulamamızla konumunuza yakın marketlerin fiyatlarını görebilecek, telefonunuzun kamerasını barkod okuyucu olarak kullanabileceksiniz. Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası destekleriyle hayata geçirdiğimiz uygulamadan vatandaşlarımızın etkin şekilde yararlanmasını diliyoruz.”



Ticaret Bakanlığı ve Merkez Bankası desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın koordinasyonunda, TÜBİTAK tarafından geliştirilen Market Fiyatı uygulamasının hayata geçirilmesinde Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da destek verdi. Proje, hem fiyat şeffaflığını artırmayı hem de tüketicilerin alışveriş planlamasında dijital teknolojilerden yararlanmasını amaçlıyor.



Tüketicilere çağrı

Bakan Kacır, uygulamanın yaygın biçimde kullanılmasının, piyasalardaki fiyat takibine de katkı sağlayacağını belirterek vatandaşları uygulamayı indirmeye davet etti.

Kaynak : PHA