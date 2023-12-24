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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde narkotik birimlerinin yürüttüğü bir aylık ısrarlı takip sonrası düzenlenen operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucu operasyonunda gözaltın alınan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kahta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından koordine edilen, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube'sine bağlı Kahta Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yürütülen, son bir ay içerisinde yapılan ısrarlı takip ve çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan kayıtları bulanan R.K. ve M.Y. isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi.

Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yaptığı suçu sabit görülen R.K. ve M.Y.’nin Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

Kaynak : PHA