Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Kahta İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından üçüncüsü düzenlenen 'Zemheri Ateşi - Şiir' programı, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında gerçekleştirildi.

Programda öğretmenler tarafından seslendirilen şiirlerle edebiyatın farklı yönleri sahneye taşındı. Katılımcılar, program boyunca çeşitli şiir dinletileriyle edebiyatın duygu yüklü dünyasına tanıklık etti.

Programın sonunda, Kaymakam Muhammed Üsame Soysal ve İlçe Millî Eğitim Müdürü Lütfü Başli tarafından, programın hazırlanması ve sahneye taşınmasında emeği geçen Yönetmen Ömer İnce'ye teşekkür plaketi takdim edildi.

İlçe Millî Eğitim Müdürü Lütfü Başli, programa katkı sunan tüm sanatçılara, şiir yorumcularına ve emeği geçen paydaşlara teşekkür etti. Başli, kültür ve sanat etkinliklerinin ilçede artarak devam etmesini temenni etti.

Kaynak : PERRE