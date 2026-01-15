Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Adıyaman Üniversitesi arasında, Besni Kampüsü'nde yapılması planlanan kapalı spor salonuna ilişkin protokol imzalandı.

İmza törenine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş ve protokole destek veren yetkililer katıldı. Başkan Şahin, törende yaptığı konuşmada, Adıyaman Üniversitesi'nde Prof. Dr. Mehmet Keleş'in göreve başladığı tarihten itibaren yaşanan gelişim ve değişimi takip ettiklerini belirtti.

6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman'ın en fazla etkilenen şehirlerden biri olduğunu hatırlatan Şahin, bu süreçte Valilik, belediyeler, üniversite yönetimi ve milletvekilleriyle koordineli bir şekilde çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Besni'ye yapılan ziyaretlerde kampüsün ihtiyaçlarının yerinde tespit edildiğini aktaran Şahin, yapılan istişareler sonucunda kapalı spor salonunun öncelikli ihtiyaçlardan biri olduğunun belirlendiğini söyledi. Bu çerçevede yürütülen çalışmaların somut bir projeye dönüştürüldüğünü ve spor salonunun en kısa sürede hayata geçirileceğini dile getirdi.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş de törende yaptığı açıklamada, deprem sonrası dayanışmanın, gençlere ve geleceğe yapılan yatırımın ve üniversite ile yerel yönetim iş birliğinin en somut örneklerinden birinin bu proje olduğunu ifade etti. Keleş, protokolün imzalanmasında emeği geçen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Besni Kampüsü'ne destek veren yetkililere teşekkür etti. Kapalı spor salonunun yalnızca bir yapı değil, gençliğe yapılan değerli bir yatırım olduğunu vurgulayan Keleş, Adıyaman'a yapılan hizmetlerin güçlü bir dayanışma ve gönül birliğinin göstergesi olduğunu kaydetti.

Kaynak : PERRE