Miraç Gecesi'nin mübarek kabul edilmesi nedeniyle Recep Ayı'nın 27.gecesine ulaşıldığında Müslümanlar tarafından geceyi idrak etmek için çeşitli ibadetler yapılır. Böylelikle günahlardan arınma ve Yaradan'a yakın olma gibi amaçlar edinilir.

Miraç Kandili Fazileti Nedir?

Her yıl Hicri Takvime göre Recep Ayı'nın 27.gecesinde idrak edilen Miraç Kandilinin fazileti merak edilir. Bu mübarek gecenin fazileti Amenerrasulü ayetlerinin inmesi, namazın 5 vakit olarak farz kılınması ve Müslümanların Allah'a şirk koşmadıkları durumunda cennetle müjdelenmesidir.

Miraç Kandili'nde Hangi İbadetler Yapılır?

İslam alemi için mübarek kabul edilen Miraç Kandili geldiğinde her Müslüman'ın mübarek geceyi ibadet ederek geçirmesi tavsiye edilir. Böylelikle Allah rızasına kazanmak ve ona layık kul olmak mümkün olur.

Kandil gününe ulaşıldığında Müslümanlar tarafından yapılan ibadetler şunlardır;

Miraç Gecesi'de nafile namaz kılınır. Rekat sayısında sınır yoktur, kişi dilediği kadar nafile namaz kılabilir. Her 2 rekatta bir selam vermek evladır.

Kur'anı Kerim okunur veya okuyanlar dinlenir.

Tevbe ve istiğfar edilir.

Edâ edilemeyen namazların kazası kılınır.

Salavat-ı Şerifeler okunur.

Salatı selam getirilir.

Kaze ve nafile oruç tutulur.

Tesbih çekilir.

Kaynak : PERRE