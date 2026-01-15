AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Özhan, mesajında Miraç Kandili'nin manevi önemine vurgu yaparken, Adıyaman'ın deprem sonrası yeniden ayağa kaldırılması için yürütülen çalışmalara da değindi.

Milletvekili Özhan mesajında şu ifadelere yer verdi:

'Peygamber Efendimiz (S.A.V.) ilahi huzura kabul edildiği, rahmet ve hikmet dolu bir yolculuğu ifade eden Miraç Kandili'ni idrak etmenin huzurunu yaşıyoruz.

İlahi lütufların yeryüzüne tecelli ettiği bu mukaddes saatlerde; ellerimizi semaya birliğimizin bekası, milletimizin saadeti ve tüm insanlığın huzuru için açıyoruz. Miraç'ın bize hediyesi olan namazın ve duanın bereketiyle gönüllerimizi buluşturuyoruz' ifadelerini kullandı.

Özhan, mesajında Miraç Kandili'nin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirmesini temenni ederek, mübarek gecenin Adıyaman başta olmak üzere ülkeye ve tüm insanlığa hayırlar getirmesi dileğinde bulundu.

Hüseyin Özhan, 'Şehrimiz, asrın felaketinden bu yana büyük bir metanet ve sabırla yaralarını sarmaya devam ediyor. Bizler de devletimizin tüm imkanlarıyla, gece gündüz demeden Adıyaman'ımızı yeniden inşa etmek ve vatandaşlarımızı huzurlu yuvalarına kavuşturmak için gayret gösteriyoruz. Miraç'ın bize öğrettiği en büyük ders; her zorluğun ardından bir kolaylığın geleceği, her imtihanın bir mükâfatının olduğudur.

Bu mübarek gecenin; kalplerimize inşirah vermesini, aramızdaki sevgi ve kardeşlik bağlarını ebedi kılmasını temenni ediyor; tüm İslam âleminin Miraç Kandili'nin hayırlara vesile olmasını, ülkemize ve insanlığa selamet getirmesini Yüce Rabbimden temenni ediyorum. Miraç Kandilimiz Mübarek Olsun' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE