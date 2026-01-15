Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Alsan, mesajında Miraç Kandili'nin toplumun manevi dirilişi, kardeşlik duygusu ve birlik anlayışı açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

Alsan, Miraç'ın Müslümanların gönül dünyasında derin anlamlar bırakan, insanın Rabbine yönelişini ve hayatını muhasebe edişini simgeleyen müstesna bir gece olduğunu ifade etti. Günümüz dünyasında merhamet, adalet, dayanışma ve insan onurunu önceleyen bir bakış açısına her zamankinden fazla ihtiyaç duyulduğunu belirten Alsan, Miraç gecesinin bu değerleri yeniden hatırlattığını vurguladı.

'Miraç, Ahlaki ve Manevi Yükselişin Adıdır'

Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, Miraç'ın yalnızca tarihsel bir mucize olmadığını, aynı zamanda kulun imanını tazeleyen, gönlünü arındıran ve toplumsal sorumluluğunu hatırlatan bir yolculuk olduğunu dile getirdi. Alsan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

'Miraç; teslimiyetin, sabrın, merhametin ve adaletin zirveye ulaştığı bir gecedir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) örnekliğinde, kulluk bilinci ve ahlaki duruşun ne anlama geldiğini yeniden idrak etmemize vesile olur. Bu mübarek gecenin, iç dünyamızı güzelleştirmeye ve hayatımızı anlamlı kılmaya yönelik güçlü bir çağrı olduğuna inanıyoruz.'

'Dua, Kardeşlik ve Dayanışma İçin Vesile Olsun'

Miraç Kandili'nin toplumsal barışı ve kardeşliği güçlendiren bir zaman dilimi olduğuna işaret eden Alsan, 'Bu geceler, kırgınlıkların iyileştiği, yardımlaşmanın çoğaldığı, duaların mazlumların ve mağdurların selameti için semaya yükseldiği gecelerdir. Ülkemizde ve İslam coğrafyasında adaletin, barışın ve güvenin hâkim olmasını temenni ediyoruz. Dünyanın farklı bölgelerinde zulme ve acıya maruz kalan tüm kardeşlerimiz için Rabbimizden sabır, güç ve huzur diliyoruz' ifadelerini kullandı.

Mesajının sonunda Miraç Kandili'nin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni eden Emircan Ahmet Alsan, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

'Adıyamanlı hemşehrilerimizin, Aziz Milletimizin ve İslam âleminin Miraç Kandili mübarek olsun. Rabbimiz dualarımızı kabul eylesin, birlik ve beraberliğimizi daim kılsın.'

Kaynak : PERRE