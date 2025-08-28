Yeni Eğitim Yılına Hazırlık



Toplantıda geçtiğimiz eğitim-öğretim yılının genel değerlendirmesi yapılarak başarılar, eksiklikler ve yeni döneme ilişkin hedefler ele alındı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, yeni eğitim-öğretim yılının sorunsuz ve verimli geçmesi için okul idarecileriyle yakın iş birliği içinde yoğun bir çalışma yürütüleceğini vurguladı.



Başli, gündem başlıkları arasında; idarecilerin görev dağılımları, öğrenci başarısını etkileyen faktörler, Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK), Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki kursların işleyişi, pansiyonların durumu, taşımalı eğitim süreçleri, okul bütçelerinin planlı kullanımı ve Milli Eğitim Bakanlığı projelerine katılım konularının öne çıktığını belirtti.



Kaymakam Soysal’dan İş Birliği Vurgusu



Toplantıya katılarak okul müdürlerine hitap eden Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, öğrenci başarısının artırılması ve okulların ihtiyaçlarının karşılanması için tüm paydaşlarla iş birliğinin önemine dikkat çekti. Soysal, eğitim kalitesini yükseltmek adına ortak çabanın zorunlu olduğunu ifade ederek, yeni dönemde öğretmenlerden, idarecilerden ve velilerden güçlü destek beklediklerini dile getirdi.



Katılımcılar

Toplantıya Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, şube müdürleri Mehmet Dağ, Mehmet Turan, Mustafa Yetiş ve Sinan Demir’in yanı sıra ilçedeki tüm kurum müdürleri katıldı.

Kaynak : PHA