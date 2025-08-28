Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Adıyaman Şubeler Platformu Başkanı Zeynal Polat, Kamu Kurulu Hakem Heyeti 2026-2027 yılını kapsayacak Toplu İş Sözleşmesi sonucunda çalışan memurların ve emeklilerin alacağı zam oranlarını karara bağlamasının ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Polat zam kararına ilişkin sert açıklamalarda bulunarak, “Hakem Kurulu’nun verdiği kararlar meşru değildir. Karar, siyasal iktidarın memur sendikalarıyla göstermelik bir pazarlık süreci yürüttüğünü ve Hakem Kurulu’nun iktidarın bir aparatı olarak çalıştığını bir kez daha ortaya koymuştur” dedi.

Başkan Polat açıklamasının devamında şunları kaydetti:

Kamu Kurulu Hakem Heyeti 2026-2027 yılını kapsayacak toplu iş sözleşmesi sonucunda çalışan memurların ve emeklilerin alacağı zam oranlarını karara bağladı ve açıkladı. Kurul, 2026 yılı için yüzde 11+7, 2027 yılı için de yüzde 5+4 olarak belirledi. Oysa biz KESK olarak yıllardır şunu dile getiriyoruz, Hakem Kurulu’nun verdiği kararlar meşru değildir. Sendikalardan ve çalışanlardan bağımsız 11 kişilik Hakem Kurulu’nun 7’sinin Cumhurbaşkanı ve hükümet tarafından atandığı bir kurulda, sağlıklı bir karar çıkmayacağını kamu emekçilerinin emeklerinin lehine bir zam oranının çıkmayacağını biliyorduk. Bu nedenle, yetkili konfederasyona ‘Hakem Kurulu’na gitmeyin hep beraber greve gidelim’ diye bir çağrımız vardı.”

“Memur-Sen ve Kamu-Sen Hakem Kurul üyelerini göndermeseydi, Hakem Kurulu toplanamazdı”

“Hakem Kurulu’na gitmeyeceğini açıklayan Memur-Sen, nedense bir gün sonrasında kendi görevli elemanlarını gönderdi. Memur-Sen ve Kamu-Sen’in bu yaklaşımı, Hakem Kurulu’nun toplanmasına zemin sağladı. Çünkü biz biliyoruz ki, Hakem Kurlu’nun karar alabilmesi için 8 kişilik bir çoğunluğun olması lazım. Oysa Hakem Kurulu’nda hükümetin belirlediği 7 kişi var ve 4 kişi de sendikalardan gidiyordu. Eğer Memur-Sen ve Kamu-Sen bu üyelerini göndermemiş olsaydı bu süreç hakem kuluna değil Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gidecekti ve bütçe görüşmelerine kadar sürecekti. Bu süre zarfında da sendikalar hem eylem etkinlik noktasında çalışmayı yürütecek hem de taleplerini daha gür dile getirecekti. Ve bu konu Meclis’e taşındığında daha fazla tartışılacaktı. Oysa Toplu İş Sözleşmesi’nde büyük şeyler söyleyen Memur-Sen, kapalı kapılar ardında da kendi Hakem Kurulu üyelerini gönderme noktasında da kararlılığını gösterdi.”

Biz KESK olarak şunu söylüyoruz:

Verilen zam oranları;

Gerçek enflasyonun çok gerisindedir,

Kamu emekçilerini ve emeklerini sefalet koşullarına mahkum etmektedir,

Siyasal iktidarın memur sendikalarıyla göstermelik bir pazarlık süreci yürüttüğünü ve Hakem Kurulu’nun iktidarın bir aparatı olarak çalıştığını bir kez daha ortaya koymuştur.

Talebimiz şudur:

Bu karar meşru değildir, Hakem Kurulu bağımsız ve tarafsız değildir.

Kamu emekçilerinin iradesini hiçe sayan bu dayatmayı kabul etmiyoruz.

Bizler insanca yaşayabileceğimiz bir ücret, gerçek bir toplu bir pazarlık ve grev hakkı için mücadelemizi büyüteceğiz.”

“Bu göstermelik sözleşmeyi kabul etmiyoruz”

“Bu süre zarfında da KESK olarak 5 gündür Sayıştay’ın önünde çadır nöbeti tutuyorduk. Hakem Kurulu’nun toplandığı bu 5 günlük sürede de eylem hazırlıklarımızı devam ettirdik. Bundan sonraki süreçte de bütçe sürecine kadar mücadelemizi yürüteceğiz. Bu göstermelik sözleşmeyi kabul etmiyoruz, insanca yaşamaya yetecek bir ücret kabul ediyoruz. Bu sefalet zammını verenleri, bu ücretle yaşamaya davet ediyoruz.”

Kaynak : PHA