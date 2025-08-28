Malazgirt ve Ahlat’ta Tarihi Yolculuk



Programa Adıyaman’dan çok sayıda sivil toplum kuruluşu başkanı, temsilciler, gençler ve öğrenciler katıldı. Katılımcılar ilk olarak Malazgirt Şehitlik Anıtı’nı ziyaret ederek şehitler için dua etti. Ardından Bitlis’in Ahlat ilçesinde düzenlenen etkinliklere iştirak edildi.



Genç katılımcılar, “Anadolu’nun kapısını biz Türklere açarak biz gençlere miras bırakan Malazgirt Meydan Muharebesi şehitlerimize sonsuz minnetlerimizi sunuyoruz” sözleriyle duygularını ifade etti. Öğrenciler, bu tür gezilerin milli ve manevi değerleri tanımak, sahiplenmek ve ileriye taşımak için çok anlamlı olduğuna vurgu yaptı.



Katılımcılar ise, “Bizi bu güzel organizasyona dahil eden Hedef Kızılelma Derneği Başkanımız Halil İbrahim Gönder’e teşekkür ederiz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.



Gönder’den Birlik ve Beraberlik Mesajı



Program sonunda konuşan Hedef Kızılelma Derneği Genel Başkanı Halil İbrahim Gönder, katılımcılara teşekkür ederek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Gönder, “Katkılarınız, desteğiniz ve bu kutlu yolculukta bizlerle omuz omuza olmanız, hem birlik ve beraberliğimizin gücünü göstermiş hem de geleceğe olan inancımızı pekiştirmiştir. Atalarımızdan miras kalan bu kutlu davayı yaşatmak ve genç nesillere aktarmak için çıktığımız bu yolda sizlerle beraber olmaktan büyük onur duyduk” dedi.



Dernek yetkilileri de bu programın gençlerin milli ve manevi değerleri daha yakından tanımaları ve bu bilinci gelecek nesillere aktarmaları açısından önemli bir adım olduğunu ifade etti.





Gezi programına Adıyaman’da faaliyet gösteren birçok sivil toplum kuruluşu katıldı. Organizasyona destek veren kurum ve isimler arasında şu isimler yer aldı:



Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mehmet Oğuz ve kurum çalışanları, Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Tosun, Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yelken, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Hüseyin Özkan, Mustafa Alkayış, İshak Şan, Eski TBMM Başkanvekili ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, TPAO Bölge Müdürü Mahmut Utmanoğulları



Programa ayrıca Genç Nesiller Derneği, Besni Sokak Hayvanları Derneği, Samsatlar Derneği, Emlakçılar Derneği, Uyuşturucu ile Mücadele Derneği, Adıyaman Gençlik ve Kültür Derneği, GAP Gazeteciler Derneği, Turan Kineşesi Derneği, Turan Devletleri Teşkilatı Derneği, Kantinciler Derneği başkan ve temsilcileri de katılım sağladı.



Gelecek Projeler



Hedef Kızılelma Derneği, önümüzdeki dönemde de gençlerin tarihî ve kültürel bilinçlerini pekiştirecek projeler hayata geçirecek. Bu kapsamda;



Çanakkale Şehitlikleri ve Anıtkabir ziyaretleri,



“Adıyaman’ı Tanıyoruz” temasıyla ildeki tarihî, kültürel ve dinî alanlara öğrenci gezileri,



Milli ve manevi değerleri yaşatmayı amaçlayan seminerler ve paneller planlanıyor.



Dernek yetkilileri, bu tür etkinliklerin gençlerin milli kimliğini güçlendireceğini, tarih ve kültür bilincini artıracağını belirterek çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

Kaynak : PHA