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Adıyaman’ın Kahta ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda esrar ve bonzai ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 kişi mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kahta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen ve Adıyaman Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kahta Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından düzenlenen operasyonda sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldı.

Narkotik ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan kayıtları bulanan Ö.K. (21), M.G.D. (19) ve M.S. (21) isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. Şahısların ikametgahına yapılan baskın ve takip sonucunda 2 bin 860 gr esrar ve 1,68 gr bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edilen Ö.K., M.G.D. ve M.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak : PHA