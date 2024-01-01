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Çocuk dostu alanlar olarak hizmet veren Mor Yerleşkeler de eğitim gören çocuklar ayrıca arkadaşlarıyla oyunlar oynuyor. Klinik Psikolog Uzman Elif Erdoğan, Mor Yerleşkelerde çocukların kendilerini keşfetmeleri ve güvende hissetmeleri için gerekli desteği sağladıklarını belirterek şunları söyledi:

"Deprem sonrası kurulan çadır kentlerde faaliyetlerimize başladık ve şimdi konteyner kentlerde daha iyi fiziki ortamlarda çocuklara eğitim vermeye devam ediyoruz. Onların gelişimlerine olumlu katkılar sağlayarak depremi unutturup, normal hayata devam edebilmeleri için büyük bir gayret gösteriyoruz.

Çocuklar Mor Yerleşke bünyesinde yeni arkadaşlar ediniyor; gülmenin ve beraberce hayal kurmanın keyfine varıyorlar. Yeni yıl öncesi hep birlikte Nemrut Rotary Kulübü Başkanı Mehtap Binzet'in de katkılarıyla güzel pizza partisi yaptık. Çoğu çocuğun ilk kez pizza yemesine vesile olduk. Ardından güzel pasta yaptırarak mutlu bir gün geçirmelerini sağladık. Güzel yaşamak her çocuğun hakkı diyerek onların ihtiyaçlarını karşılamaya ve iyi eğitim almalarına katkı sağlıyoruz."

Erdoğan, “güzel yaşamak her çocuğun hakkı” diyerek onların ihtiyaçlarını karşılamaya ve iyi eğitim almaları için çalıştıklarını söyledi.

Nemrut Rotary Kulübü Başkanı Mehtap Binzet, Mor Yerleşkelerde eğitim gören çocukların mutluluğuna katkıda bulunarak güzel bir gün geçirdiklerini belirterek şunları söyledi:

"Depremden etkilenen çocukların hayatlarını normale döndürmek için elimizden geleni yapıyoruz. Mor Yerleşkelerde eğitim gören çocukların mutluluğu bizim için çok önemli. Onların ilk kez pizza yediklerini görmek ve mutlu olduklarını görmek bizleri de çok mutlu etti. Bu tür etkinlikleri bundan sonra da sürdürmeye devam edeceğiz."

Pizza partisi ve pasta ikramı, çocuklara büyük mutluluk verirken yüzlerini güldürdü. Çocuklar, ilk kez yedikleri pizzayı çok beğendiklerini ve çok eğlendiklerini söylediler.

Kaynak : PHA