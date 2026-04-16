Kahta Meslek Yüksekokulu’nun ilk öğrenci topluluğu olan Doğanın Nabzı Öğrenci Topluluğu tarafından organize edildi.

Etkinliğe başta Veterinerlik Bölümü öğrencileri olmak üzere yüksekokuldaki farklı bölümlerden öğrenciler ile akademik ve idari personel katıldı. Katılımcılar, eldiven ve çöp poşetleriyle kampüs genelinde temizlik çalışması yaparak çevreye atılan atıkları topladı.

Program, okul girişinde çekilen toplu hatıra fotoğrafıyla başladı. Açılış konuşmasını yapan Osman Ali Güneş, etkinliğin bir temizlik seferberliği olduğunu belirterek, temiz bir çevrenin gelecek nesillere bırakılacak en önemli miraslardan biri olduğunu ifade etti. Güneş, katılımcılara katkılarından dolayı teşekkür etti.

Temizlik çalışmalarının ardından etkinlik sona erdi.

Topluluğun akademik danışmanı Oğuz Agyar ise daha temiz ve yaşanabilir bir kampüs için herkesin sorumluluk alması gerektiğini belirterek, çevreye duyarlılık konusunda farkındalık oluşturmaya devam edeceklerini kaydetti.