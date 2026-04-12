Adıyaman İl Genel Meclisi Daimi Encümen Üyesi Turan Yıldırım, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde faaliyet gösteren süs bitkileri serasını ziyaret ederek işletme sahibi Baki Yılmaz'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Serada incelemelerde bulunan Yıldırım, yetiştirilen süs bitkilerinin Türkiye'nin birçok iline gönderildiğini belirterek, 'İlçemizde süs bitkileri yetiştiriciliği yapan kıymetli Baki Yılmaz abimizi ziyaret ettik. Burada her çeşit süs bitkisi bulunuyor ve Türkiye'nin her yerine gönderiliyor' dedi.

İşletmenin Kahta için önemli bir kazanım olduğunu vurgulayan Yıldırım, 'Böyle güzel bir işletmeyi ilçemize kazandıran başta Tarım Müdürümüz Selim Yıldırım Bey'e ve işletme sahibi Baki Yılmaz abimize çok teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Ziyaret sırasında seradaki üretim kapasitesi, sevkiyat süreci ve yetiştirilen bitki çeşitleri hakkında da bilgi alan Yıldırım, ilçede tarımsal üretim çeşitliliğinin artmasının memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

