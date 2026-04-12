Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla yürütülen denetimler aralıksız sürüyor. Kahta İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında uygulanan avlanma yasağı süresince sahada aktif kontrol faaliyetleri gerçekleştirdi.

Denetimlerde yasa dışı avcılıkla mücadele edilirken, ele geçirilen canlı balıklar ekipler tarafından yeniden suya bırakıldı. Böylece hem doğal yaşamın korunması hem de ekosistemin sürdürülebilirliği için önemli bir adım atıldı.

'Sürdürülebilir Balıkçılık İçin Denetimler Sürecek'

Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması için tüm paydaşların yasal düzenlemelere hassasiyet göstermesi gerektiğini vurguladı.

Yapılan açıklamada, avlanma yasağı döneminde gerçekleştirilen denetimlerin yalnızca cezai işlem amacı taşımadığı, aynı zamanda vatandaşlarda bilinç ve farkındalık oluşturmayı hedeflediği ifade edildi.

'Doğal Kaynaklar Ortak Mirasımızdır'

Kahta İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, doğal kaynakların korunmasında vatandaş desteğinin kritik öneme sahip olduğunu belirterek şu çağrıda bulundu:

'Su ürünleri kaynaklarımızı birlikte koruyalım, gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakalım.'

