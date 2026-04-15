Adıyaman'ın Kahta Devlet Hastanesi'ne atanan 3 yeni uzman doktor göreve başladı.

Hastanede Acil Tıp Uzmanı Dr. Muhammed Mert Can, Anestezi Uzmanı Dr. Fehamet Nazlı Deniz ve Anestezi Uzmanı Dr. Oğuzhan Deniz'in hasta kabulüne başladığı öğrenildi.

Yeni atamalarla birlikte hastanenin sağlık hizmet kapasitesinin artırılması hedeflenirken, özellikle acil servis ve anestezi birimlerinde hizmet kalitesinin güçlendirilmesi bekleniyor.

Yapılan yeni atamaların bölgedeki sağlık hizmetlerine olumlu katkı sağlayacağını ifade eden Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Akel, 'Hastanemize yeni katılan uzman hekimlerimizle birlikte sağlık hizmetlerimizi daha da güçlendirmiş bulunuyoruz. Vatandaşlarımıza daha hızlı, etkin ve kaliteli sağlık hizmeti sunma hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımız devam ediyor. Yeni görevlerine başlayan hekimlerimize başarılar diliyorum' dedi.