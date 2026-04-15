Malatya 2. Ordu Bölge Bandosu, Adıyaman'da konser verdi.

Türkiye Petrolleri Kültür Merkezi'nde düzenlenen konsere katılan vatandaşlar ve öğrenciler, özellikle Adıyaman türkülerine ve marşlara eşlik ederek coşkulu anlar yaşadı. Programa Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Koro şefliğini Ahmet Kerem Çolak'ın üstlendiği konserde, 'Adıyaman Türküsü' ve 'İzmir Marşı' başta olmak üzere çeşitli eserler icra edildi.

Program sonunda öğrenciler de sahneye çıkarak bando eşliğinde şeflik yaptı.

Programı oldukça beğendiklerini dile getiren Şehit Fatih Doğan Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Ahmet Şahin, 'Bugün öğrencilerimizle beraber Malatya Bölge 2. Bando Komutanlığı'nın müthiş gösterisini izledik. Etkinlik çocuklarımızın sanat gelişmelerimize gelişimde büyük katkı sundu. İnşallah bundan sonra etkinliklerin Adıyaman'ımızda, ilimizde artarak devam etmesini diliyoruz. Çok güzel parçalar çaldılar. Milli ve manevi duygularımıza hitap eden parçalardı. Beraber eşlik ettik, beraber söyledik. Çocuklarımızla beraber, onlar da sahneye çıktılar, onlar da bando şefliği yaptılar. Çok güzel bir gün oldu. Emek veren herkese teşekkür ediyoruz' dedi.

Öğrencilerden Muhammet Resul Çelik ise, 'Çok güzel bir gündü benim için, bir anı kalacak benim için. Spontane gelişti zaten, normalde biz çıkmayacaktık. Güzel sanatlardan istediler öğrenci. Biz de çıktık. Benim için çok güzel bir anıydı. Yani çok mutlu oldum. Yani herkes adına da. Öyle yani. Eğlendim, çok eğlendim' ifadelerini kullandı.

Konserden oldukça keyif aldığını dile getiren öğrencilerden Ecrin Aydın, 'Malatya Bando Komutanlık Grubu'nun orkestrasına şeflik yaptım, kısa bir süre de olsa. Bu benim için güzel bir deneyimdi. Konserde evet eğlendim, oldukça eğlendim. Gayet hoşuma gitti, gayet iyi bir deneyimdi. O an hafif heyecanlandım tabii ki. Ve birazcık daha duygulandım bu şerefin bana verilmiş olmasına. Etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' diye konuştu.