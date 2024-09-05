Alınan bilgiye göre kaza, öğle saatlerinde Kahta’ya 6 kilometre mesafedeki Ortanca Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kadir Çoban (45) yönetimindeki 02 ACU 744 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetin kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpma sonrası meydana gelen kazada sürücü Kadir Çoban ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aracında sıkışan sürücüye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücü Kadir Çoban’ın kalp krizi geçirdiği ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.



Kaynak : PHA