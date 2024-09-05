Alınan bilgiye göre kaza, öğlen saatlerinde Mara Mahallesi'nde meydana geldi.

Şantiye alanında çalışan Abdullah A., idaresindeki plakası öğrenilemeyen hafriyat kamyonuyla hafriyat taşıdığı esnada kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen kamyonda sıkışan sürücüyü görenler durumu itfaiye ve sağlık görevlilerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından 30 dakika süren çalışmanın ardından yaralı sürücü sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sağlık görevlileri tarafından yarlı sürücü ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralının sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.



Kaynak : PHA