Yerlikaya, 19 ilde gerçekleştirilen "KISKAÇ-26" operasyonlarında 34 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Terör örgütleri ve onların iş birlikçilerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek."

Operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde, ilgili il emniyet müdürlüklerinin terörle mücadele (TEM) ve KOM şubeleri tarafından düzenlendi. 19 ilde yapılan operasyonlar Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Aksaray, Bursa, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kahramanmaraş, Kırşehir, Muğla, Tokat ve Trabzon'da gerçekleştirildi.

Yakalanan şüphelilerin, FETÖ’nün sözde "Askeri Mahrem Yapılanması" ve "Emniyet Mahrem Yapılanması" içerisinde faaliyet gösterdikleri, ankesörlü telefonlar aracılığıyla haberleştikleri ve örgütün kripto haberleşme programı “ByLock” kullanıcısı oldukları tespit edildi. Ayrıca, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kayıtlarının bulunduğu belirtildi.

Operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiğini açıklayan Yerlikaya, "Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA