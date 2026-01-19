Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hizmet veren Kahta Devlet Hastanesi'nde hayata geçirilen yeni uygulama ile ameliyat olacak çocuklar, ameliyathaneye akülü oyuncak arabalarla götürülüyor. Özellikle sünnet için hastaneye gelen çocukların ameliyat sürecini daha rahat ve mutlu geçirmesini amaçlayan uygulama, aileler ve sağlık çalışanlarından olumlu geri dönüşler aldı.

Hastane yönetimi tarafından temin edilen akülü oyuncak araçlar sayesinde çocuklar, daha önce sedye veya tekerlekli sandalye ile ulaştırıldıkları ameliyathaneye artık eğlenerek gidiyor. Uygulama, çocukların ameliyat öncesinde yaşadığı korku, kaygı ve stresi azaltırken, hastane ortamına uyum sağlamalarına da katkı sunuyor.

Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Akel, uygulamaya ilişkin yaptığı açıklamada, çocukların psikolojisinin fiziksel sağlıkları kadar önemli olduğuna dikkat çekti. Akel, çocukların ameliyat sürecinde korku ve endişe yaşayabildiğini belirterek, bu kaygıları en aza indirmek ve çocukların ameliyathaneye daha huzurlu ve mutlu girmelerini sağlamak amacıyla akülü araba uygulamasını başlattıklarını söyledi.

Uygulama sayesinde çocukların yüzündeki tebessümün kendileri için en büyük motivasyon olduğunu ifade eden Akel, bu yöntemin doğru bir adım olduğunu vurguladı.

Ailelerin de memnuniyetle karşıladığı uygulamanın önümüzdeki süreçte yaygınlaştırılmasının hedeflendiği belirtilirken, Kahta Devlet Hastanesi'nin çocuk dostu sağlık hizmetleriyle örnek olmaya devam ettiği kaydedildi.

Kaynak : PERRE