Başkan Hallaç: 'Konforlu ve dayanıklı yollarla Kahta’yı geleceğe hazırlıyoruz'



Bu kapsamda Hürriyet Mahallesi’nde bulunan Yakup Can Bolat Caddesi’nde altyapı ve üstyapı çalışmaları başlatıldı. Yol çökmesi nedeniyle vatandaşların mağduriyet yaşadığı cadde üzerinde zemin iyileştirme, kanalizasyon ve altyapı yenileme çalışmaları yapılırken, çalışmaların tamamlanmasının ardından sıcak asfalt dökümü gerçekleştirilecek.



'Kahta değişiyor, Kahta gelişiyor'

Çalışmaları yerinde inceleyen Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, cadde üzerindeki esnafları ziyaret ederek süreçle ilgili bilgi verdi. Başkan Hallaç, yaşanan sıkıntının en kısa sürede çözüme kavuşturulacağını belirterek esnaf ve vatandaşlara gösterdikleri anlayış için teşekkür etti.



Yol çalışmaları hakkında açıklama yapan Başkan Hallaç, şu ifadeleri kullandı:



“Sevgili hemşehrilerim, Kahta’mızda yol yapım çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Son iki aydır ekiplerimiz birçok mahallemizde kaldırım ve kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda yapılaşmanın az olduğu bölgelerimizde sathi kaplama yollarımızı hızla tamamlıyoruz.

Ve şimdi Kahta için çok önemli bir adımı daha atıyoruz. 60 bin tonluk sıcak asfalt ihalesini tamamladık. Ana arterlerimizde finişer makineleriyle sıcak asfalt yol yapımına başlıyoruz. Hazırlıklarımız başladı. Kahta’mıza yakışır, konforlu ve dayanıklı yollar için gece gündüz demeden çalışıyoruz.

Unutmayın, Kahta değişiyor, Kahta gelişiyor!”



'Yakup Can Bolat Caddesi kısa sürede hizmete girecek'

Altyapı kaynaklı yol sorunlarını planlı çalışmalarla çözmeye kararlı olduklarını belirten Başkan Hallaç, “İlçemizin birçok noktasında altyapıdan kaynaklı ciddi yol sorunlarımız mevcut. Belediye ekiplerimiz planlı ve kararlı bir şekilde sahada. Yakup Can Bolat Caddesi’nde başlattığımız zemin düzenleme ve altyapı çalışmalarının ardından kısa süre içerisinde sıcak asfalt serimini tamamlayarak caddeyi vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. İlçemize hayırlı olsun,” dedi.

Kaynak : PHA