87 merkezde YDS, 92 merkezde ALES yapılacak; 150 bini aşkın aday sınav heyecanı yaşayacak

YDS 68 bin 666 adayla 87 sınav merkezinde

YDS/İngilizce sınavı 81 ildeki 87 sınav merkezinde, 205 bina ve 2 bin 689 salonda yapılacak. 68 bin 666 adayın katılacağı sınavda emniyet görevlileri de dahil olmak üzere toplam 10 bin 533 kişi görev alacak. Sınav, çoktan seçmeli 80 sorudan oluşacak ve adaylara 180 dakika cevaplama süresi verilecek.



ALES/2’ye 151 bin 165 aday katılacak

ALES/2 ise 81 ildeki 92 sınav merkezinde, 386 binada ve 5 bin 781 salonda düzenlenecek. Toplam 151 bin 165 adayın katılım göstereceği sınavda emniyet görevlileri dahil 20 bin 201 kişi görev yapacak. Adaylara 50'şer sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulanacak ve sınav süresi 150 dakika olacak.



10.00'dan sonra bina girişine izin verilmeyecek

Sınavlar saat 10.15’te başlayacak ve adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Engelli adaylardan ek süre verilmesi uygun görülenler sınavlarda 30 dakika ek süre kullanabilecek. Kimlik kartını kaybeden ya da kimlik bilgileri eksik olan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri saat 10.00’a kadar açık bulundurulacak.



702 engelli aday ve 1974 şehit-gazi yakını sınavda

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınavlara ilişkin yaptığı açıklamada, YDS ve ALES'in bireysel kariyerlerin yanı sıra ülkenin akademik ve kurumsal yapısını da etkileyen sınavlar olduğunu belirtti. Ersoy, "Bu bakış açısıyla sınavlara hazırlıklarımızı titizlikle gerçekleştirdik. 81 ilde yapılacak iki sınava toplam 702 engelli aday katılacak. Ayrıca sınavlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu. Bu haktan 1974 aday yararlandı. Sınava katılacak tüm adaylara başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA