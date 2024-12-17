Adıyaman’da İl Özel İdaresinin katkılarıyla çiftçi ve üreticiler desteklenmeye devam ediyor.

Ekonomisinin büyük bir bölümü tarıma dayanan Kahta ilçesinde Tarım Arazilerinin Kullanımın Etkinleştirilmesi Projesi ve alternatif ürün çeşitliliğinin artırılması amacıyla kapsamında çiftçilere 70 bin zeytin fidanı dağıtımı yapıldı.

Zeytin Fidanı Dağıtım Programına katılan Vali Osman Varol, Adıyaman’ın ve ilçelerin tarımsal üretim çeşitliliğini ve meyve ihtiyacını karşılamak amacıyla dağıtımı yapılan 70 bin zeytin fidanın üreticilere hayırlı, bol ve bereketli kazançlar getirmesini diledi.

Varol, fidan dağıtımında emeği geçen herkese de teşekkür ederek, mevcut arazilerin katma değeri yüksek tarım ürünleriyle buluşturmak amacıyla şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da üreticilere her daim desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak : PHA