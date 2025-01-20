Protokolden Yoğun Katılım

Kahta Devlet Hastanesi’nde düzenlenen etkinlikte Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Kahta Cumhuriyet Başsavcısı Alper Ersan, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, AK Parti Kahta İlçe Başkanı Gaffar Çelebi, Sağlık-Sen İl Başkanı Yakup Çelik, diğer kurum müdürleri, sünnet olan çocuklar ve aileleri yer aldı.

Başhekim: “Çocuklarımızın Mutluluğu Onurumuzdur”

Şölenin açılış konuşmasını yapan Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Fedli Emre Kılıç, hastanenin sosyal sorumluluk projelerine büyük önem verdiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Hastanemiz açıldığı günden bu yana, Kahta ve çevresinde yaşayan vatandaşlarımızın hem güvenini hem de desteğini kazanmıştır. Bölgenin donanımlı ve kaliteli sağlık hizmeti sunan bir hastanesi olarak, bu tür sosyal projelere devam ediyoruz. Etkinliğimiz boyunca 170 çocuğumuz modern cerrahi yöntemlerle ücretsiz sünnet edilecek. Çocuklarımızın mutluluğu bizim için büyük bir onurdur. Umuyorum ki bu özel gün, onların hayatlarında güzel bir hatıra olarak yer alacaktır."

Kaymakam Soysal: “Sağlıklı ve Mutlu Bir Gelecek İçin Çalışıyoruz”

Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, organizasyonda emeği geçen sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Devlet olarak çocuklarımızı sağlıklı ve mutlu bir geleceğe hazırlamak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu tür etkinlikler, hem sağlık hizmetlerine erişimin önemini hem de toplumumuzdaki dayanışma ruhunu ortaya koymaktadır."

Belediye Başkanı Hallaç Çocuklarla Yakından İlgilendi

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, sünnet şölenine katılan çocuklar ve ailelerle yakından ilgilendi. Hallaç, çocukların ve ailelerin mutluluğunu paylaşarak organizasyonun önemine dikkat çekti.

Hediyeler ve Unutulmaz Anılar

Sünnet olan çocuklara çeşitli hediyeler verilirken, aileler bu özel günlerinde yanlarında olan yetkililere teşekkür etti. Etkinlik boyunca çocukların mutluluğu ön planda tutulurken, organizasyon coşkulu bir atmosferde sona erdi.

Kaynak : PHA