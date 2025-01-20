Beyin Cerrahi Uzmanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman başta olmak üzere özellikle çok sayıda kentte motosiklet kazaları sonucu insanların hayatını kaybettiğini, yaralandığını söyledi.

Motosiklet kazalarının çok ciddi kazalar olduğunu belirten Kılınç, “Maalesef motosiklet kazaları çok sık olmakta ve dolayısıyla yoğun bakımlarımızda her gittiğimizde gencecik gençleri gördüğümüz zaman hakikaten ayrı bir hüzünleniyoruz. Çünkü motosiklet kazaları çok ciddi kazalar. Başta kafa travma olmak üzere genel vücut travması maruz kalabiliyor gençlerimiz." dedi.

Gençlerin daha aksiyoner, heyecanlı oldukları için hız konusu başta olmak üzere trafik kurallarına çok fazla uymadığını ifade eden Kılınç, bu nedenle meydana gelen kazaların ağır sonuçlar doğurduğunu dile getirdi.

"Gerekli korunma sağlanırsa kaza az hasarlı atlatılır"

Yaşanan motosiklet kazalarında vücudun darbelerle karşı karşıya kaldığını belirten Kılınç, şöyle devam etti:

"Yaşanan kazalarda özellikle ciddi bir kafa travması varsa maalesef tıp da yetersiz kalabiliyor. O yüzden koruyucu önlemler çok çok önemli. En basit ve en ekonomik tedavi yöntemi önlemdir. Dolayısıyla burada özellikle gençlerimizi, gençlerimizi kask kullanmaları, koruyucu kullanmaları, omuzluk, eldiven, dizlik, ayakkabı noktasında giyme noktasında uyarıyorum. Gerekli koruma sağlanırsa az hasarlı kazalara maruz kalabilirler. Özellikle de hız noktasında ve araçların arasına girme noktasında önlem almak gerekiyor. Burada ailelerimizi de uyarmak gerekiyor. Gençleri üzerinde bu anlamda telkinde bulunsunlar. Biraz önce bahsettiğim gibi ciddi kafa travma, vücut travmaları nispetten tolere edilebilir ama ciddi bir kafa travması varsa tıp yetersiz kalabiliyor. Hem basit yanıkları önleme noktasında sürtünme yanıklarını hem de diğer travmaları önleme noktasında bahsettiğim kasktır, koruyucu eldivenlerdir bu anlamda dediğim gibi gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor."

"Ağır yaralanmalarda tıp çaresiz kalıyor"

Basit yaralanmalarda tıbbın gerekeni yaptığını ancak ağır yaralanmalarda tıbbın çaresiz kaldığını ifada eden Kılınç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Basit yaralanmalara tıp gerekeni yapabiliyor ama ciddi yaralanmalarda gençlerimizi sakat kalmadan tutun ölüme kadar oranlar çok çok yüksek. Çünkü birkaç gün önce daha 16 yaşındaki çocuğumuzu kaybettik. Maalesef motosiklet kazası yapacak hiç bir şey yoktu geldiğinde vefat etmişti. Her ölüm acıdır ama gencecik gençler bizim için daha hüzün vericidir. O yüzden aileleri ve gençlerimizi buradan özellikle uyarmak gerekiyor, hayat sadece onların değil ailelerini de düşünmeleri lazım."

"Son 6 ayda 1528 hasta trafik kazası nedeniyle acil servisimize başvurdu"

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç.Dr. Kasım Turgut ise Adıyaman’da son 6 ayda 1528 hasta trafik kazası nedeniyle acil servise başvurduğunu açıkladı.

Yetkili mercilerin genel olarak ve kişilerinde bireysel önlemlerini almaları gerektiğinin altını çizen Başhekim Doç.Dr. Kasım Turgut ise şunları söyledi:

"Travma, ülkelerin genç, dinamik ve üretken nüfusunun ölümündeki en sık sebeptir.

Dünya genelinde ve bizim ülkemiz verilerine bakıldığında bu travmaların çoğunlukla trafik kazası nedenli olduğu görülür.

Son dönemde ilimizde ulusal basına da yansıyan onlarca ölümcül trafik kazası meydana geldi ve bu durum ne yazık ki bizleri çok üzmektedir. Hastanemiz kayıtlarına göre Adıyaman’da son 6 ayda 1528 hasta trafik kazası nedeniyle acil servisimize başvurdu ve ne yazık ki bu hastaların onlarcasını hastanede, daha yüksek sayıda kişiyi de olay yerinde kaybettik. Yaralanma olduktan sonra ve özellikle kafa travması varsa hastanın yaşama şansı ve yaşasa da sağlıklı bir hayat sürdürme şansı kalmamaktadır.

Bu nedenle kişilerin genç yaşta hayattan koparan trafik kazalarına karşı yetkili mercilerin genel olarak ve kişilerinde bireysel önlemlerini almaları gerekmektedir"



Kaynak : PHA