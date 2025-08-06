Yusuf Aslan, TOKİ’deki Sorunları Yerinde Gördü



Daveti kabul ederek bölgeye gelen Ak Yol Derneği Genel Başkanı Yusuf Aslan, konutlardaki durumu yerinde gözlemledikten sonra vatandaşlarla birlikte açıklama yaptı. Aslan, TOKİ konutlarında yaşananların adeta 6 Şubat depremini aratır durumda olduğunu ifade ederek, “Buradaki insanlarımıza kimse el uzatmıyor” dedi.



“Asansörler Çalışmıyor, Yaşlılar Merdiven Çıkamıyor”



Aslan açıklamasında, TOKİ binalarında en büyük sorunlardan birinin çalışmayan asansörler olduğunu vurguladı. “Dördüncü katta hastası olan vatandaşlar çaresiz. Sağlık çalışanları bile hastayı aşağı indirene kadar perişan oldu. Yaşlılarımız, kadınlarımız katlara çıkamıyor” diyerek yaşanan mağduriyete dikkat çekti.



“Aidat Alınıyor, Hizmet Yok”



Bölge halkının ekonomik olarak da zorlandığını belirten Aslan, aidat ve sıcak su ücretlerine rağmen hizmet alınamadığını şu sözlerle dile getirdi:



“Aylık 1050 TL aidat alınıyor. İki ayda bir sıcak su parası da alınıyor ama sıcak su gelmiyor. Fakir fukara bu parayı veriyor ama karşılığında hizmet alamıyor. Bu insanlar keyfinden burada değil, mecburiyetten yaşıyor.”



“Çocuklar İçin Üst Geçit, Spor Alanı ve Temizlik Şart”



Çocukların da büyük risk altında olduğunu ifade eden Yusuf Aslan, TOKİ yakınındaki Diyarbakır yolunun tehlike saçtığını belirterek şu çağrıyı yaptı:



“Çocuklar karşıdan karşıya geçemiyor. O yola acilen bir üst geçit yapılmalı. Ayrıca çevre düzenlemesi yok, pislikten geçilmiyor. Kanalizasyon kokusu nedeniyle insanlar cam açamıyor. Çocuk parkı yapılmış ama oynanacak gibi değil. Hemen aşağıdaki boş araziye basketbol sahası ya da oyun alanı yapılsın.”



“Kapılar Düşüyor, Banyoda Su Akıyor”



Konutlarda yaşanan fiziksel sorunlara da dikkat çeken Aslan, “Tahta kapılar düşüyor, banyo ile oda arasındaki borularda su sızıntısı var. TOKİ, milletin başına yıkılıyor” diyerek konutların güvenliğinin sorgulanması gerektiğini söyledi.



“Sesimizi Duyun” Çağrısı



Açıklamasının sonunda, halkın yanında olduklarını belirten Yusuf Aslan, yetkililere şöyle seslendi:



“Kim olursa olsun, halkın iradesinin üzerinde irade sergileyen herkesin karşısında duracağız. Halkın yanındayız. Bu insanlar bir an önce refaha kavuşmalı. Biz de seslerini her platformda duyuracağız.”



Kahta TOKİ 1. Etap sakinlerinin sorunlarının bir an önce çözüme kavuşması için kamu kurumlarının harekete geçmesi bekleniyor. Bölge halkı, yetkililerden kalıcı adımlar atılmasını ve yaşanabilir bir çevre oluşturulmasını talep ediyor.

Kaynak : PHA