5 Temmuz’da gözaltına alınan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 10 Temmuz’da ev hapsine alınmış ve geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı. 5 Ağustos’ta

İçişleri Bakanlığı tarafından görevine iade edilen Başkan Tutdere, kaldığı yerden devam etti.

Göreve başlar başlamaz makam odasına bile uğramayan Başkan Tutdere’nin ilk durağı, kentin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Havşeri İsale Hattı oldu.

Çalışmaları yerinde inceleyen Tutdere, şehrin temel ihtiyaçlarını karşılayacak projelerde hiçbir aksamanın yaşanmaması için titizlikle takipte olduklarını vurguladı.

Başkan Tutdere şunları söyledi:

“5 Temmuz’da başlayan haksız ve hukuksuz uygulama sona erdi ve biz de bu uygulamanın sona ermesiyle soluğu, Adıyaman Belediyemizin ve Emlak Konut’un çalışanlarıyla birlikte soluğu sabahın ilk ışıklarında sahada aldık. Adıyaman Belediyesi Emlak Konut desteğiyle yaklaşık 5 buçuk kilometrelik Adıyaman’a su arzını sağlayan Havşeri İsale Hattı’nı yeniledi. Bugün de deplase işlemleri gerçekleştirilecek. Biz de göreve başlar başlamaz ayağımızın tozuyla buraya geldik. Kısa süre içerisinde deplase işlemleri tamamlanacak ve Adıyaman’ımıza içme suyu arzını sağlayacağız. Bugün tüm gün ekiplerimiz burada olacak, ben de belediye başkanı olarak bizzat çalışmaların başında yer alacağım. Bu sorunu dayanışmayla, birlik ve beraberlik içinde aşacağız. İşimizin başındayız, halkımızın yanındayız. Adıyaman’a hizmet etmekten büyük bir onur duyuyoruz.”

Başkan Tutdere ilk deplase bağlantısının ardından Belediye ve Emlak Konut personeli ile birlikte kahvaltı etti.

Kaynak : PHA