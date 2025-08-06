Depremzedeler adına konuşan site Avukatı Furkan Eskici, belediye encümeni tarafından alınan kararın, sitenin ortak alanlarını yeşil alanlar, çocuk parkı, otopark, yürüyüş yolu ve havuz G blok sakinlerine özel tahsis ettiğini ve bu nedenle yargıya başvurduklarını söyledi.

"Henüz mahkeme kararı yok, ama inşaata başlamak istiyorlar"

Avukat Furkan Eskici, yargı süreci devam etmesine rağmen, mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı çıkmadan inşaat hazırlıklarının başlatıldığı vurgulayarak konuşmasını şöyle sürdürdü:

“6 Şubat 2023’te yaşadığımız büyük felaketten sonra yaralarımızı sarmaya çalışırken, yeni bir hukuksuzlukla karşı karşıyayız. Hukuka ve ahlaka tamamen aykırı bir şekilde inşaata başlanmak isteniyor. Adıyaman Belediye Encümeni, bizim açık itirazımıza rağmen G blok adına yapılan ifraz başvurusunu kabul etti. Bu karar, ortak alanlarımızın G blok sakinlerine özel olarak tahsis edilmesinin önünü açtı.”

Avukat Furkan Eskici, bu kararın iptali için dava açıldığı ve hukuki sürecin sürdüğü hatırlatılarak, inşaata başlanmasının “fiili gasp” anlamına geldiği ifade edildi.

"Ortak alanlar hepimizindir

Avukat Furkan Eskici, ortak alanların tüm maliklerin eşit kullanım hakkına sahip olduğu yerler olduğunu vurguladı:

“Bu alanların rızamız olmadan bir grubun özel kullanımına sunulması hukuka aykırıdır. Yargı süreci bitmeden hiçbir işlem yapılamaz. İnşaata başlanması hem telafisi güç zararlara yol açacak hem de kamu düzenini bozacaktır. Biz sadece betonlaşmaya değil; hakkımızın, mülkiyetimizin ve ortak yaşam kültürümüzün gasp edilmesine karşı çıkıyoruz. Çocuklarımızın parklarını, yaşlılarımızın yürüyüş yollarını, birlikte nefes aldığımız yeşil alanları koruyacağız.”

"Belediye kamu yararına hizmet etmeli"

Adıyaman Belediyesi’ne de çağrıda bulunulan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kamu yararına hizmet etmesi gereken bir kurum, halkın iradesini ve hukuki süreci yok sayamaz. Mahkeme kararı beklenmeden yapılan her adım doğrudan sorumluluk doğurur. Bu tür uygulamalar, hukuk devleti ilkesine olan güveni zedeler. Tüm kamuoyuna, meslektaşlarımıza, hukukçulara ve şehircilik ilkelerine duyarlı herkese çağrımızdır: Bu hukuksuzluğa sessiz kalmayın.”

"Mücadelemizi sürdüreceğiz"

Avukat Furkan Eskici, yaşam alanlarını korumak için hukuki ve meşru mücadelelerini sürdürdüklerini belirtti.:

“Biz kazanacağız, çünkü biz haklıyız.”

Avukat Furkan Eskici, hem hukuki sürecin hem de ortak haklarının korunması için yetkililere bir kez daha çağrıda bulundu.

Toplanan site sakinleri daha sonra olaysız şekilde dağıldılar.

Kaynak : PHA