Protokolden Nevruz Mesajları

Kutlama programı, okul müdürü Erdal Korkut’un selamlama konuşmasıyla başladı. Ardından Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaparak, Nevruz’un birlik, beraberlik ve kardeşlik açısından taşıdığı önemin altını çizdi.

Programa katılan Adıyaman eski milletvekili Mehmet Metiner de yaptığı konuşmada, Nevruz’un dayanışma ve barış ruhunu pekiştirdiğini belirterek, bu tür etkinliklerin toplumun birliğine katkı sağladığını ifade etti.

Halk Oyunları Gösterisi Büyüledi

Etkinlik, geleneksel kıyafetler giyen öğrencilerin sahneye çıkarak sergiledikleri halk oyunları gösterisiyle başladı. Öğrencilerin başarıyla sunduğu gösteriler, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Eğlenceli Yarışmalar ve Geleneksel Oyunlar

Kutlama kapsamında düzenlenen etkinlikler arasında, çocukların katıldığı yumurta taşıma ve torba içinde koşma yarışmaları büyük ilgi gördü. Katılımcılar kıyasıya mücadele ederken, izleyenler de eğlenceli anlara tanıklık etti.

Protokol üyeleri de etkinliklere katılarak, öğrencilerle birlikte halat çekme ve yumurta kırma gibi geleneksel oyunlara dahil oldu.

Demir Dövme Töreni Gerçekleştirildi

Nevruz’un önemli ritüellerinden biri olan demir dövme töreni de gerçekleştirildi. Protokol üyeleri ve öğrenciler, sırayla örs üzerine çekiçle vurarak, Nevruz’un birlik ve diriliş ruhunu sembolik olarak canlandırdı.

Dereceye Giren Öğrenciler Ödüllendirildi

Kutlamalar, düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesiyle sona erdi. Yoğun ilgi gören etkinlik, izleyiciler tarafından beğeniyle karşılandı.

Kaynak : PHA