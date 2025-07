Forma dağıtım törenine Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, AK Parti Kahta İlçe Başkanı Gafar Çelebi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başlı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek, Kahta Belediye Başkan Yardımcısı Enver Dinçer, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.



Spor ve Sanatla Dolu Bir Yaz



Kahta Belediyesi'nin desteklediği Yaz Spor Okulları’nda çocuklar; futbol, yüzme, atletizm, basketbol, voleybol, badminton gibi farklı branşlarda spor eğitimi alıyor. Aynı zamanda bağlama, keman, gitar, piyano, hüsn-i hat, ebru ve resim gibi sanatsal faaliyetlerle de tatillerini verimli şekilde değerlendirme imkânı buluyor. Ayrıca engelli bireyler için özel yüzme kursları da açılarak fırsat eşitliği sağlanıyor.



Etkinlikte konuşan Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, gençlere verilen bu desteğin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:



“Kahta Belediyesi olarak her zaman çocuklarımızın ve gençlerimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Sporla iç içe, sağlıklı ve enerjik bir yaz geçirmeleri için Yaz Spor Okullarımızı titizlikle hazırladık. Bugün onlara formalarını teslim ettik. Gözlerindeki sevinç ve heyecan bizim için her şeyden kıymetliydi. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımız için sporu, sanatı ve eğitimi desteklemeye devam edeceğiz. Katılım sağlayan tüm çocuklarımıza ve ailelerine teşekkür ediyor, bu yazın onlar için unutulmaz bir deneyim olmasını diliyorum.”

