Adıyaman Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, hattın iki farklı noktasında oluşan hasarın, Yenimahalle, Karapınar, Yenisanayi, Cumhuriyet, Kayalık, Turgut Reis, Yeşilyurt, Mehmet Akif, Siteler ve Barbaros Hayrettin mahallelerini etkilediği belirtildi.



Açıklamada, belediye ekiplerinin arızayı gidermek için sahada yoğun bir şekilde çalıştığı ifade edilerek, şu bilgilere yer verildi:



"Ekiplerimiz, Gürlevik ana isale hattında oluşan iki ayrı noktadaki hasarı en kısa sürede onarmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Su kesintisi geçicidir. Onarım tamamlandığında su, mahallelere kademeli olarak yeniden verilecektir."



Yetkililer, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için gerekli tüm tedbirlerin alındığını ve sürecin hızla tamamlanacağını bildirdi. Kesintiden etkilenen mahalle sakinlerinin gelişmeleri Adıyaman Belediyesi'nin resmi kanallarından takip etmeleri istendi.

Kaynak : PHA