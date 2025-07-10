Yapılan işlemler sonucu 21 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 15 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Ele Geçirilen Uyuşturucu Maddeler:

Adıyaman genelinde düzenlenen operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyet kaynaklarına göre:



341,35 gram esrar (skunk),



0,67 gram eroin,



770,76 gram sentetik kannabinoid,



200,76 gram metamfetamin,



115 kök kenevir bitkisi,



24 adet ecstasy hap,



6.552 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.



Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadelenin toplumun tüm kesimlerini etkileyen ciddi bir güvenlik sorunu olduğuna dikkat çekerek, özellikle gençleri hedef alan zehir tacirlerine karşı kesintisiz mücadele yürütüldüğünü vurguladı.



Emniyet yetkilileri, vatandaşlara şüpheli durumları 0501 412 02 02 numaralı NARKO İhbar Hattı üzerinden bildirmeleri çağrısında bulundu.



Adıyaman’da uyuşturucuya geçit yok!

Emniyet birimlerinin kararlı çalışmaları sayesinde halkın huzur ve güvenliği sağlanmaya devam ediyor.

Kaynak : PHA