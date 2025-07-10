Yapılan açıklamaya göre; il merkezinde yer alan konteyner kentler, park alanları, metruk yapılar ve ara sokaklar, uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik denetim altına alındı. Emniyet birimleri, hem uyuşturucu kullanımını önlemeye hem de suçla etkin mücadeleye odaklı çalışmalarıyla sahadaki denetimlerini artırdı.



Adıyaman Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



“Uyuşturucu ile mücadelemiz, artarak ve kararlılıkla devam edecektir. Geleceğimiz olan gençlerimizi zehirlemek isteyen hiçbir yapıya asla müsamaha gösterilmeyecektir.”



Uyuşturucuya karşı halkın da desteğini önemseyen emniyet birimleri, vatandaşlara şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi veya Narkotim ihbar hatları aracılığıyla bildirme çağrısında bulundu.



Adıyaman’da uyuşturucuya karşı mücadele kararlılıkla sürüyor.

Kaynak : PHA