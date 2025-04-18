Çocuk oyun gruplarından sulama sistemlerine kadar kapsamlı yenileme

Kahta Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında; hasar gören çocuk oyun grupları yenileniyor, kauçuk zeminler döşeniyor, çöp kovaları, fitness aletleri, aydınlatma ve sulama sistemleri onarılıyor. Aynı zamanda parklarda temizlik, çim biçme, ağaç budama gibi rutin bakım faaliyetleri de titizlikle sürdürülüyor.

Başkan Hallaç: “Parklarımızı daha güvenli ve modern hale getiriyoruz”

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların parklarda daha rahat ve sağlıklı vakit geçirebilmesi için çalışmaların yoğunlaştırıldığını belirterek şunları söyledi:

“İlçemizdeki parklarımızda ihtiyaç duyulan her noktada bakım ve yenileme çalışmaları yapıyoruz. Hasarlı alanlar ekiplerimizce onarılıyor, boyanıyor ve gerekirse yenileriyle değiştiriliyor. Amacımız, Kahtalı hemşehrilerimize daha temiz, daha düzenli ve modern sosyal alanlar sunmaktır.”

Sosyal yaşam kalitesini artırmak hedefleniyor

Kahta Belediyesi, çevre düzenlemesi ve yeşil alanların korunmasına yönelik faaliyetlerini yaz boyunca sürdürecek. Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların sosyal yaşam kalitesini yükseltmek ve daha yaşanabilir bir çevre oluşturmak adına çalışmaların aralıksız devam edeceği vurgulandı.

Kaynak : PHA