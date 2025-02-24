Başkan Hallaç: "Geleceğe Daha Yeşil Bir Kahta Bırakıyoruz"

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, yürütülen çalışmaların gelecek nesillere bırakılacak yeşil alanların önemini vurguladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Geleceğe daha yeşil bir Kahta bırakmak için başlattığımız ağaçlandırma çalışmaları, sadece bugünü değil, yarını da şekillendiriyor. Çevresel faydalarının yanı sıra, halkımızın daha sağlıklı ve yaşanılabilir bir ortamda bulunmasını sağlamak amacıyla çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz."

Başkan Hallaç, Kahta'nın dört bir yanında sürdürülen ağaç dikimlerinin ilçenin sürdürülebilir geleceğine katkı sunacağını belirterek, "Yeşil alanlarımızı artırarak halkımıza temiz hava ve doğal yaşam alanları sunuyoruz. Her adımda Kahta'yı daha yaşanılabilir bir ilçe haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Kahta Belediyesi, kent estetiğini güçlendirmek ve çevreyi korumak adına yürütülen ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarını ilerleyen süreçte de aralıksız sürdüreceğini belirtti.

Kaynak : PHA